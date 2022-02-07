Путин и Си выпроваживают США с евразийского континента

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Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках прошедших российско-китайских переговоров ускорили процесс переезда Соединённых Штатов на свой континент, где, собственно, им и место. В мире начался процесс деления на новые экономико-политические зоны и очищения от американской «демократии».

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Президент Российской Федерации и председатель Китайской Народной Республики открыто уменьшают роль Запада в мире. Можно сказать, что глобальный процесс распада мира на новые экономико-политические зоны начался.

Глобальный геополитический ход России и Китая произошёл вопреки стараниям «узкого круга» стран внести раскол между этими двумя сверхдержавами. В этой связи «некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене», пытаются взять на испуг КНР, мотивируя тем, что дружба с Россией обернётся для неё денежными и иными наказаниями.

Советник Байдена по нацбезопасности Салливан угрожает Пекину тем, что если он решит помочь России после введения санкций, то санкции коснутся и самого Китая.

«В целом, с нашей точки зрения, Пекин понесёт часть цены за вторжение России на Украину. Они должны учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель», – заявил Салливан.

Как видим, «вторжение Путина на Украину» не просто не отменилось коллективным Западом, оно обрело обострённые формы и рискует перерасти (в американо-британском лживом сценарии) в «нападение на «незалежную» Путина и Си». В виду постоянных провокаций в СМИ о начавшейся украино-российской войне, точное определение западным «партнёрам» дала Мария Захарова – «натисты». Здесь и добавить нечего.

Призывы российского и китайского лидеров к миру и прекращению агрессивной «звёздно-полосатой» деятельности доходят плохо до американских страновых «меньшинств». В ответ на заявление Путина и Си, США в ближайшие дни перебросят к границе Польши с Украиной 1,7 тысяч своих военнослужащих. Таким образом, Америка пытается показать мировому сообществу, что роль гегемона она не утратила, и мир продолжает оставаться однополярным. Но это – американский самообман.

У США нет иного выхода, как забрать свои «вещички» с нашего континента и отправиться домой, что они должны были сделать ещё 77 лет назад после окончания Второй мировой войны.

При этом к призыву России и Китая начинает прислушиваться Европа. Совместное заявление после встречи президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в какой-то степени развязало руки европейским лидерам в вопросе отрыва от американского тоталитаризма. К примеру, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс на русском языке обратилась к россиянам с призывом «вместе строить мир в Европе», потому что большинство стран убедились, что Россия – синоним мира.

А Германия, в свою очередь, окончательно вышла из кровавых игр бывшего «звёздно-полосатого» гегемона. Министр обороны ФРГ Кристиан Ламбрехт заявила о том, что Германия не будет поставлять оружие на Украину, «чтобы не спровоцировать обострение украинского кризиса». Таким образом, можно смело говорить о том, что немецкая сторона обвинила мировых провокаторов – США и Великобританию – в поощрении военного кризиса в «незалежной».

Россия и Китай предлагают миру мир, потому что знают, как этот мир можно обеспечить: поставить крест на разжигаемых Америкой цветных революциях, практике вмешательства во внутригосударственные дела, расширения НАТО и формирования закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей.

РФ и КНР предлагают многим странам, которые сегодня являются американскими и британскими колониями, выход из этого рабского состояния. За эту возможность разумные мировые политики будут держаться. И, ещё раз повторю, что «натистам» дан сигнал: пора паковать чемоданы и уходить/уплывать домой. Время безнаказанности и военно-политической вседозволенности безвозвратно ушло.