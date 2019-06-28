Путин и Трамп обсуждали Украину в привычных позах

28.06.2019, Осака, Владимир Гладков

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20 завершилась, продлившись один час двадцать минут. Известно, что обсуждалась ситуация в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Открытая часть переговоров длилась всего несколько минут. Трамп при этом не сдержался и высказал раздражение по поводу ажиотажа журналистов, снимающих встречу президентов.

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«Как на вручении премии Оскар, слишком глупо», – проворчал он в адрес репортеров.

Наблюдатели отметили интересную деталь – позы Трампа и Путина в начале беседы были идентичны тем, что журналисты запечатлели год назад Хельсинки, когда вопреки прогнозам встреча двух лидеров так и не принесла разрядки в отношения России и США.

Впрочем, есть надежда, что на этот раз итоги переговоров будут более оптимистичные. Российская сторона уже сообщила, что Трамп позитивно отреагировал на предложение приехать в Россию на празднование 75-летия Победы над фашистской Германией.