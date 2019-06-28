28.06.2019, Осака, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Путин и Трамп обсуждали Украину в привычных позах

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на полях саммита G20 завершилась, продлившись один час двадцать минут.  Известно, что обсуждалась ситуация в Иране, Сирии, Венесуэле и на Украине.

Открытая часть переговоров длилась всего несколько минут. Трамп при этом не сдержался и высказал раздражение по поводу ажиотажа журналистов, снимающих встречу президентов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как на вручении премии Оскар, слишком глупо», – проворчал он в адрес репортеров.

Наблюдатели отметили интересную деталь – позы Трампа и Путина в начале беседы были идентичны тем, что журналисты запечатлели год назад Хельсинки, когда вопреки прогнозам встреча двух лидеров так и не принесла разрядки в отношения России и США.

Впрочем, есть надежда, что на этот раз итоги переговоров будут более оптимистичные. Российская сторона уже сообщила, что Трамп позитивно отреагировал на предложение приехать в Россию на празднование 75-летия Победы над фашистской Германией.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть