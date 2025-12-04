Путин и Трамп поставили на одного человека в стране ЕС
Исход венгерских парламентских выборов в апреле 2026 года интересует крупнейшие страны мира.
Об этом противник Виктора Орбана, русофоб и венгерский эксперт по Центральной Европе Петер Креко заявил на конференции германского фонда Маршалла (признан нежелательным в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это первый случай, когда США и Россия заинтересованы в сохраниии власти у одного и того же кандидата. Они беспокоятся, кто будет руководить Венгрией, хотя это небольшая страна в Центральной Европе, входящая в ЕС и НАТО и обычно не оказывавшая такого влияния на международную арену.
Но в этот раз все иначе, и она открыто заявляют об этом. И Дональд Трамп, и Владимир Путин публично заявили, что их интересам отвечает продолжение правления Виктора Орбана еще один срок», – выразил недовольство Креко.
По его словам, президент США Дональд Трамп уже прислал в Венгрию своих политтехнологов, оказывает Орбану организационную и даже финансовую помощь, а также дипломатическую поддержку.
Директор исследовательского центра «21» Даниэль Рона считает, что Орбан активно использует в своей кампании тему украинского конфликта.
«Я бы не стал недооценивать тему войны на Украине, потому что она тоже важна для многих людей, особенно, для сторонников правительства. И у правительства есть преимущество по этой теме.
Это стратегия правительства, чтобы отвлечь внимание от инфляции и экономических тем и привлечь внимание к внешней политике, которая обычно неинтересна большинству населения. Ситуация важна, потому что война идет по соседству с Венгрией», – высказался Рона.
