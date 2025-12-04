Путин и Трамп поставили на одного человека в стране ЕС

Елена Острякова.  
04.12.2025 22:29
  (Мск) , Москва
Просмотров: 455
 
Венгрия, Вооруженные силы, Выборы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Исход венгерских парламентских выборов в апреле 2026 года интересует крупнейшие страны мира.

Об этом противник Виктора Орбана, русофоб и венгерский эксперт по Центральной Европе Петер Креко заявил на конференции германского фонда Маршалла (признан нежелательным в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исход венгерских парламентских выборов в апреле 2026 года интересует крупнейшие страны мира. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это первый случай, когда США и Россия заинтересованы в сохраниии власти у одного и того же кандидата. Они беспокоятся, кто будет руководить Венгрией, хотя это небольшая страна в Центральной Европе, входящая в ЕС и НАТО и обычно не оказывавшая такого влияния на международную арену.

Но в этот раз все иначе, и она открыто заявляют об этом. И Дональд Трамп, и Владимир Путин публично заявили, что их интересам отвечает продолжение правления Виктора Орбана еще один срок», – выразил недовольство Креко.

По его словам, президент США Дональд Трамп уже прислал в Венгрию своих политтехнологов, оказывает Орбану организационную и даже финансовую помощь, а также дипломатическую поддержку.

Директор исследовательского центра «21» Даниэль Рона считает, что Орбан активно использует в своей кампании тему украинского конфликта.

«Я бы не стал недооценивать тему войны на Украине, потому что она тоже важна для многих людей, особенно, для сторонников правительства. И у правительства есть преимущество по этой теме.

Это стратегия правительства, чтобы отвлечь внимание от инфляции и экономических тем и привлечь внимание к внешней политике, которая обычно неинтересна большинству населения. Ситуация важна, потому что война идет по соседству с Венгрией», – высказался Рона.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить