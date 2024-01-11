Путин и Зеленский подписывать перемирие не будут – киевский политолог

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Если Украине удастся удержать фронт, то во второй половине года могут начаться попытки установки режима прекращения огня.

Об этом на канале украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается темы мирных переговоров, попытки будут, скорее, во второй половине года, может и раньше немного, но попытки, не более того. Прямых переговоров между Путиным и Зеленским не будет. Скажу даже больше, в перспективе неизбежно это произойдёт рано или поздно, наиболее вероятный формат завершения войны – это договорённости о прекращении огня, не мирные соглашения. Хотя, Россия будет пытаться выйти на мирные соглашения, навязать нам отказ от НАТО и много что другое. Если выстоим, если удастся удержать фронт, то в перспективе, в том числе и для нас будет приемлемый вариант, пока нет, пока мы его критикуем – но это просто завершение боевых действий. И это соглашение будет подписывать не Зеленский и не Путин, его будут подписывать либо военные с обеих сторон, либо представители государственных структур. Уполномоченные представители, но не первые лица», – заявил Фесенко.

Однако, по его словам, на серьёзные мирные переговоры Россия пойдёт не ранее 2025 года.

«Поэтому по Зеленскому и Путину я никаких личных контактов не ожидаю, а вот обсуждение темы мирных переговоров, как выходить из войны, я думаю, что эта тема будет иметь всё более активную динамику особенно во второй половине года. Но реально на такие более или менее серьёзные переговоры Россия пойдёт не раньше, чем закончатся президентские выборы в США, то есть 2025 год, не раньше, а попытки могут быть и в текущем году», – спрогнозировал политолог.