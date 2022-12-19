«Путин играет на опережение» – киевский дипломат

19.12.2022  09:38 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Разговоры о компромиссе, периодически поднимаемы зарубежными политиками и экспертами, ведут к преуменьшению международной субъектности Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет бывший посол во Франции, экс-заместитель главы МИД Украины Олег Шамшур.

Разговоры о компромиссе, периодически поднимаемы зарубежными политиками и экспертами, ведут к преуменьшению международной субъектности...

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Он полагает, что Западу не хватает «четких и недвусмысленных заявлений о поддержке не только права, но и действий Украины, направленных на возвращение к границам 1991 года, включая деоккупацию Крыма».

«На определенное время почти исчезнув из официального дискурса, тезис о возможности достижения компромисса с Россией «ради прекращения кровопролития» продолжает циркулировать в некоторых властных коридорах и экспертных кругах.

Опасность такого подхода состоит еще и в том, что он фактически направлен на преуменьшение международной субъектности Украины, отстаивает целесообразность «завершения войны» путем радикального ослабления или даже прекращения поддержки нашего государства», – опасается Шамшур.

По его словам, западная поддержка Украины опирается сейчас на общественное настроение, в частности в США и Канаде уровень военной и экономической поддержки Украины сохраняется в пределах 66–71%.

«Очень важно, чтобы эта позиция устояла перед испытаниями зимой, инфляцией и повышением затрат на энергоресурсы, занимающих в жизненных приоритетах граждан Запада заметно более высокие ступени, по сравнению с войной в Украине», – добавил дипломат.

Он считает, что Украина должна воевать до окончательной победы.

«Сейчас еще больше, чем в начале агрессии, понятно, что альтернативы военному поражению путинской России нет и быть не может. Судьба войны решится на поле битвы. Для того, чтобы держать победу над противником, который и в дальнейшем будет преобладать над нами своей ресурсной базой, Украина должна иметь преимущество в качестве вооружений и получать их согласно своим военным потребностям, имея, хоть и скоординированную с донорами, свободу действий», – подчеркнул Шамшур.

Собеседник издания жалуется, что Запад медлит с поставками мощных видов вооружения, объясняя, что «в то же время Путин продолжает играть на опережение, манипулируя фактором страха».

Кроме того, экс-замглавы МИД Украины убежден, что «продолжение «войны на истощение» выгодно России и отдаляет Украину от достижения ее стратегической цели».

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