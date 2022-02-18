Путин: Интеграция России и Белоруссии начала давать конкретную отдачу

18.02.2022  16:22 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Товарооборот между Россией и Белоруссией за прошлый год вырос более, чем на 38% и достиг 35 млрд долларов.

Об этом президент РФ Владимир Путин сказал сегодня во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Товарооборот между Россией и Белоруссией за прошлый год вырос более, чем на 38% и...

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«Это значит, что то, что мы делаем в сфере интеграции дает конкретную отдачу. За этим же стоят конкретные рабочие места и уровень жизни людей, заработные платы. Мне думается, что мы действуем в абсолютно правильном направлении», – сказал Путин.

В ответ Лукашенко посетовал на западные санкции, от которых, по его мнению, Белоруссия страдает больше, чем Россия.

«Развитие экономики свидетельствует о том, что ничего у них не получится. Удушить они никак нас не смогут», – сказал Лукашенко.

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