Путин – интернет-преступникам: Детей мы вам не отдадим

04.03.2021, Москва, Елена Острякова

Детей и подростков в интернете пытаются использовать как инструмент для достижения неблаговидных целей и как источник прибыли.

Об этом сегодня на встрече с волонтерами заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете. Но интернет уже проник во все сферы нашей жизни. Он должен подчиняться не только формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри. А там мы сталкиваемся не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных уличных мероприятий.

Мы сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются дети и подростки. С вытаскиванием на ту же улицу для того, чтоб там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, выставляя их вперед.

Это использование детей в качестве предмета, инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей. И всегда это использование детей как источника получения прибыли. Как ни странно, и при подталкивании несовершеннолетних подростков к суициду. И на этом находят возможность заработать.

Это потрясающе. Когда полиция добирается до этих уродов, это совсем другие люди. Одно дело, когда сидят в интернете, такой крутой рембо, толкают девчонку или пацана с крыши прыгать, выстраивает целую концепцию, подводя к этому. Как только полиция зашла – в штаны наложил в прямом смысле слова. Ублюдок какой-то сидит там, букашка, раздавить его не жалко. И при этом выстраивают работу таким образом, что на этом еще зарабатывают: рекламку размещают, еще что-то. Мы не можем никому позволить это делать», – сказал Путин.

По его мнению, такие явления несут опасность для будущего страны.

«Если этого не будет изнутри, нас всегда будут раскачивать. Для кого-то дети предмет эксплуатации, для кого-то – инструмент для достижения собственных эгоистических целей, для всех – источник получения денег и прибыли, а для нас – безусловная ценность. Всегда проблема, когда молодой человек не может определиться, но это, как правило, не его проблема. Это проблема взрослых и общества. Значит, где-то мы недоработали.

Лучше молодых людей занимать позитивным контентом, как сейчас модно говорить. Тем, чтобы давать им возможность развиваться. Для того, чтобы они могли стать успешными в жизни, самоутвердиться в хорошем смысле этого слова», – заключил Путин.