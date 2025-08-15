Путин использовал Трампа, чтобы угомонить воинственный Евросоюз
Договоренности, которые возможно будут заключены после переговоров президентов РФ и США, не просуществуют долго.
Об этом зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вполне возможно, что наше руководство, видя общую тяжелую ситуацию и четко понимая пределы возможного, может пойти на такие договоренности, которые, скорее всего, не будут иметь исторического значения на многие поколения вперед. Само развитие событий – их, конечно, рассыплет, и возникнут новые ситуации в новой обстановке», – сказал Бакланов.
Он допустил, что Россия, согласившись на переговоры, хочет угомонить Евросоюз, лидеры которого грозят войной через 3-5 лет и «умело пугают народ, которому это не нравится».
«Кроме того, может быть, здесь еще надежда на то, что если остановится конфликт, то европейские страны откажутся в таких жестких формах от невиданных планов милитаризации, которые они сейчас перед собой поставили», – отметил Бакланов.
