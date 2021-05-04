Путин использует против Украины методы КГБ – Табах

04.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия не пойдет в лобовую атаку на Украину, но расслабляться Киеву все равно не стоит.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России, отставной американский военный Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Табаха, президент России Владимир Путин использует «КГБшные методы», чтобы подорвать ситуацию на Украине изнутри.

«Нет, расслабляться нельзя. Я всегда говорил, что я не думаю, что Путин пойдет в лобовую атаку, вот так, скопив столько войск, просто двинет ими в сердце Украины. Это не его стиль, и это будет очень много крови. Украина уже не 14-го года и армия уже не 14-го года, это будет месиво, дадите им отпор и еще какой отпор.

Поэтому не думаю – там тоже есть головы, там тоже сидят не дураки, военные и политики есть, которые соображают, понимают, что так не получится, не пройдет. Но ожидать можно все, от кого угодно, особенно, когда такое скопление идет. Поэтому готовым нужно всегда быть.

Но я думаю, что это не стиль Путина. Он будет использовать «вагнеровцев», «настамнетов», патриотов, казаков, будет подкупать политиков, ваши СМИ, журналистов, что не очень сложно сделать, как и наших. И вносить раздор внутри общества, раскалывать Украину по частям. Это его КГБшные методы такие. А вот в лобовую, как в Грузии он попробовал, это не проходит», – заявил Табах.