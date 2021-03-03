Путин исправил почти всё, что наворотил Горбачёв – Муждабаев в бешенстве

03.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Михаил Горбачев вовсе не был борцом за демократию, каким его пытаются представить, он сопротивлялся процессам демократизации.

Об этом на своем канале в Ютуб заявил заместитель генерального директора телеканала ATR, отъявленный русофоб Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я начал пытаться связаться с Горбачёвым, это было десять-одиннадцать лет назад, у него Карен Карович был такой помощник и вот этот Карен Карович все время меня динамил, он говорил, что Горбачёв в тяжелом состоянии в больнице, потом он куда-то уехал, потом он еще куда-то уехал. Так продолжалось года 2 моих попыток через помощника Горбачева просто снять на видео интервью.

Мне прислали камеру из Крыма и мы бы сделали интервью про возвращение крымских татар с главным спасителем всех народов бывшего соцлагеря Михаилом Горбачевым. Но нет – я вежливые письма писал, звонил… и потом я понял, что он просто не хочет давать интервью крымскотатарскому телеканалу. А потом мне стало известно, что товарищ Горбачев Михаил Сергеевич был категорически против возвращения в Крым крымских татар даже после начала перестройки, даже после того, как он отпустил Андрея Сахарова и уже как бы процессы пошли. Он до последнего был против на Политбюро, есть стенограмма, он выступал против, он не хотел, чтобы крымские татары возвращались на свою родину, это достоверно известно и этим объясняется то, что он не хотел давать интервью телеканалу АТР.

Я очень сильно на эту тему задумался и я подумал, что в общем вся логика истории состоит в том что это просто… это было в его период правления. На самом деле он руками-ногами сопротивлялся всему прогрессу, который тогда должен был происходить согласно логике истории и через западные санкции, которые довели Советский Союз до того, что в магазинах паста «Океан» была из рыбьих хвостов на полках и больше ничего.

И в этой ситуации что-то должно было происходить, это объективный исторический процесс, но Горбачев пытался затормозить этот процесс руками и ногами. Точнее – дубинками, лопатками, автоматами, межнациональными конфликтами между армянами и азербайджанцами, между турками-месхетинцами и узбеками, между казахами и киргизами. Это танки, это рижский ОМОН, это танки в Вильнюсе, это в Эстонии попытки дестабилизации ситуации. Это все было при нем, и сейчас рассказывают какой Горбачев великий, что он освободился народы. Нет, народы сами освободились.

Я вижу его огромную вину, о которой никто не говорит, ему поют дифирамбы, а тем временем Горбачев поддерживает, все что творит сейчас путин. То есть фактически он стал крестным отцом нового фюрера. Этот человек, которого до сих пор воспевает Запад, он оправдывает все злодеяние путинского режима. Ни против одного он не выступил – ни против Сирии, ни против чего. Просто счастливо живет свою старость в своей любимой империи, которую ему не удалось спасти. Зато Путин делает все, чтобы ее величие вернуть и Горбачеву, я полагаю, это нравится», – сказал Айдер Муждабаев.