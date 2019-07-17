Путин издал указ о всей территории Донбасса

17.07.2019, Москва, Александр Гусар

Российский президент Владимир Путин сегодня внес изменения в свой указ об упрощенном предоставлении гражданства, который теперь будет распространяться не только на жителей ЛДНР, но и всю территорию Донбасса, где в 2014 году проходил референдум о самостоятельности от Киева.

Как известно, впоследствии Киеву при помощи военной карательной операции удалось захватить большую часть земель ЛДНР.

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Согласно изменениям в указе Путина, теперь на упрощенное получение гражданства могут претендовать и жители занятых украинской армией территорий Донбасса, которые переехали в Россию в качестве беженцев или лиц, получивших временное убежище.

Такое право они получают наравне с жителями ДНР и ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто-то получил здесь статус беженца, кто-то – временное убежище… Домой – в Славянск, Краматорск, Мариуполь, Константиновку – многие из этих людей вернуться не могут. У кого-то разрушено единственное жилье в ходе боев, а кто-то напрямую участвовал в них, защищая свою землю. Есть и те, кто занимался подготовкой референдума или сотрудничал с ополчением.

Им дорога домой закрыта – там ждут фильтрация и тюремный срок, несмотря на то, что в своей массе население Донецкой и Луганской областей настроены пророссийски. Но и в России они формально до сих пор считаются временщиками. А зачастую по запросу украинских властей российская бездушная бюрократическая система и вовсе пытается выдать таких людей на заведомое судилище.

Однако теперь у них появилась возможность узаконить свой статус и получить российское гражданство в упрощенной форме. Как это уже сделали тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик», – прокомментировал решение президента российский военкор Александр Коц.