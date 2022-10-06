Путин изменил рамки спецоперации, – Карасев

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Новости Украины

Заявления, которые президент России озвучил в день принятия новых субъектов, меняют рамки спецоперации на Украине. Теперь она превратилась в цивилизационную и идеологическую. Это осознают на Западе и потому пытаются выйти с предложениями об урегулировании ситуации.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта война новая антиимпериалистическая, антиколониальная война, национально-освободительная война – это Путин фактически провозгласил в этой речи. Фактически что – он переформатировал войну, де-факто переформатировал СВО, он расширил рамки войны, только эта война стала больше политической, дипломатической, идеологической, цивилизационной, то есть, доктринальной. Сами военные действия, которые ожесточенные, на нашем фронте, они остаются ожесточенными, но они уходят на второй план, потому что на первом плане сегодня: «А что делать дальше, когда войну заканчивать?». Можно ее закончить в этом году, разного рода мирные предложения. Смотрите, то у нас был Эрдоган, сегодня уже Австрия предложила свои посреднические услуги, Илон Маск, который предложил свой план урегулирования. А почему Илон Маск? Это символ современного бизнеса, он символизирует бизнес… То есть, повестка войны медийная, идеологическая, она меняется», – заявил Карасев.