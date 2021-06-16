«Путин кажется очень злой»: Президент РФ отверг украинскую повестку

16.06.2021, Женева, Константин Серпилин

Новости Украины

У России есть только одно обязательство в отношении Украины – способствовать реализации Минских соглашений, которые Киев подписал, однако отказывается выполнять.

Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров с Джо Байденом в Женеве заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. И, если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения», – сказал он. Глава государства подчеркнул, что в подписанных Киевом Минских соглашениях чётко прописаны шаги и их очерёдность, которые Украина должна предпринять. «Между прочим, хочу обратить ваше внимание, что еще в ноябре прошлого года, украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Посмотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что, прежде всего, нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию. Для этого нужно внести изменения в эту Конституцию, там так прописано – первое. И второе, что граница между РФ и Украиной по Донбасской линии, начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов – статья 9», – отметил Путин.

Однако Киев не стал реализовывать документ, на который ранее согласился – вместо этого он предложил новый план «реинтеграции», прямо противоположный Минским соглашениям.

«Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть ВСУ к местам постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс – первое. Второе – они предложили закрыть границу, между Россией и Украиной в этой части, и третье – провести выборы через три месяца после этих двух шагов. Не нужно быть никаким юристом, не надо иметь никакого специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому, какие же здесь дополнительные обязательства может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен», – сказал президент.

Также, по его словам, Россия имеет полное право проводить военные учения на своей территории и не должна за них никому отчитываться или спрашивать разрешения.

«Что касается учений – мы проводим учения на своей территории. Так же, как США проводят многие учения на своей территории. Но мы не проводим своих учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственной границе США, к сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому, озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской», – резюмировал Путин.

Выступление президента прокомментировал российский политолог Сергей Марков.

«Путин кажется очень злой после переговоров. Это очень хорошо. Жёстче надо, жёстче. И злость Путина может быть очень продуктивной», – полагает эксперт.

Запад не добился от Путина уступок, на которые рассчитывали украинские и белорусские националисты, комментирует писатель Захар Прилепин.

«Такое ощущение, что ничего из повестки, которую навязывали американские, европейские и прочие независимые украинские СМИ – на встрече Путина и Байдена не обсуждались. Ну, то есть 4 часа 25 минут говорили по делу, и 5 минут про всю эту Украину, оппозицию в России и Тихановскую. Впрочем, фамилия Тихановской, кажется, даже не звучала», – напомнил Прилепин.