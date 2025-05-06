Путин хочет, чтобы все сделал Трамп – бывший шеф МИ-6
Президенты России и США разделяют общие взгляды на политику.
Об этом бывший генеральный директор секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер заявил в интервью британскому подкасту Leading, передает орреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин не показал никаких признаков того, что он готов отказаться от своих максималистских целей, которые заключаются в подчинении Украины или, по крайней мере, в ее вечной нестабильности. Сейчас он играет в игру, цель которой понять, как мало ему нужно сделать, чтобы удержать Трампа на своей стороне. Он воодушевлен тем, что Дональд Трамп в значительной мере разделяет его взгляды на то, что большие страны получают дополнительные права по сравнению с маленькими и могут иметь сферы влияния. Безопасность этой сделки между этими сферами влияния. Поэтому я думаю, что Путин чувствует себя довольно уверенно», – сказал Янгер.
При этом он считает что утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский «не может уступить, потому что это для него политически невыгодно, поэтому шансы на мир очень малы».
«Что в этой ситуации делает Дональд Трамп? Вполне возможно, что он заставит прекратить огонь на достаточно долгое время, чтобы объявить о своей победе и уйти. В этих обстоятельствах нужно задать два вопроса. Первый – сможет ли Украина продержаться. И второй – что будет делать Европа», – сказал Янгер.
Он назвал украинскую армию «самой мощной в Европе», но признал, что она «не может выгнать Путина»
«Я думаю, что Путин надеется, что Трамп сделает за него большую часть работы. И тогда Европа должна будет ответить на этот сигнал», сказал Янгер.
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