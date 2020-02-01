«Путин хочет разобрать Украину по частям»

01.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент РФ Владимир Путин создаёт новое государство, в состав которого он планирует забрать разобранную по частям Украину.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель Путина – вы же слышали – исконно украинские земли – это что, в его понимании? А то, что там идёт тотальный дрейф к сталинизму? А то, что там идёт виртуальное переписывание истории? А то, что там в результате изменений в российской Конституции вообще создаётся отдельная реальность, цивилизация в цивилизации?

Это означает войну, не обязательно милитаристскую, с Украиной и с той Украиной, какой мы её понимаем, и в контексте попыток легализовать оккупацию Крыма, и то, что они делают вокруг Донбасса, и вообще из-за желания раздолбать Украину.

И не надо обманываться, Путин не мечтает видеть себя каким-то лидером госсовета, даже если его назовут, как в забавной шутке, верховный правитель или как, ему это не надо. Ему нужно стать руководителем и войти в историю какого-то нового государства или Союзного или не Союзного. Они будут пытаться в себя включить абсолютно всё и часть Украины, безусловно, тоже. А вы думаете, что он остановится? Он не остановится», – заявил Климкин.

«Это вариант федерализации через реитеграцию Донбасса, а потом – распада. Они считают, что такое государство не удержится, они это моделируют. Это просто другой подход, но результат у них в голове один и тот же. Они хотят иметь Донбасс, хотят иметь Новороссию, хотят тут нас иметь как Малороссию, хотят иметь Западную Украину как какой-то буфер – это у них в голове, и никуда они с этого сворачивать не будут», – добавил экс-министр.