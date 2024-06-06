Должностные лица РФ, отвечающие за Украину, не смогли воспользоваться тем доверием и поддержкой, которые были у украинских граждан к президенту Владимиру Путину.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До 2014 года поддержка нашего лидера на Украине, Владимира Владимировича Путина, была выше любого президента. Он в первом туре выиграл бы выборы на Украине у любого кандидата, от любой политической силы. Будем говорить, те должностные лица, которые в нашей стране отвечали в тот период за это направление, не просчитали ситуацию, не воспользовались тем, что люди на самом деле с доверием оценивают ситуацию и оценивают нашего лидера, и поэтому не достигли цели. Поэтому всё пошло по западному сценарию, и нам пришлось расхлёбывать последствия того, что было», – подчеркнул он.

Глава Крыма напомнил, что представители США не стеснялись и «плевали на всех», ездили на Майдан.



«В данном случае, когда доходит до дела, в чем они от нас отличаются – они перестают руководствоваться какими-то правилами. Они руководствуются одним – национальный интерес. Плевать хотели открытым текстом на всех: если нам надо, значит это будет. Остальные пусть объясняются, выстраиваются в строй и так далее. Вот, нам надо занимать такую же позицию. Меньше ориентироваться на документы, на другие ситуации. Их это вообще не волнует, что мы там говорим. Их не волнуют никакие факты истории – им это вообще не интересно. У них присутствует определённый прагматизм, и мы видим, что ни ЦРУ, ни другие разведывательные структуры не проводят операции где бы то ни было в мире, не имея понимания финансового эффекта данного мероприятия. То есть нацеленность на деньги, на извлечение прибыли в любом виде у них на порядок выше, чем у нас», – заключил Аксёнов.