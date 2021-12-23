Путин: «Ленин силой затолкнул наши территории в Украину, создав страну, которой никогда раньше не существовало»

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Новости Украины

Украина при поддержке Запада готовилась нанести удар по Донбассу. С этим связано нагнетание информационной истерии вокруг региона.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на большей пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам говорят: война-война-война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому. Мы тоже должны готовиться», – сказал Путин.

Он напомнил, что Украина уже дважды пыталась разрешить конфликт силой: «Я лично уговаривал Порошенко не делать этого. Не помогло».

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«В исторической перспективе Россия должна жить постоянно с оглядкой. А потом под прикрытием новых систем вооружений они могут толкнуть радикалов и на решение вопросов в Донбассе, и по Крыму. В кулуарах говорят: с Крымом все, забыли. Нет! Толкают и туда тоже», – сказал Путин.

Он напомнил, что до 2014 года Россия не ставила вопрос о принадлежности Крыма, потому что мирилась с тем, что «часть исторических российских территорий, прежде всего, на Украине оказалась за пределами РФ».

«Никакие действия в отношении Крыма нам даже и в голову не приходили, но произошел кровавый госпереворот. Да, возмущение населения было оправдано. Янукович был готов уйти хоть завра. Победа оппозиции была неминуема. Я разговаривал тогда с президентом США по его инициативе. Он меня попросил поддержать этот процесс. Все согласились. Через день-два госпереворот. Зачем? Ответа нет. После этого возник Крым… Нас поставили в ситуацию, в которой мы не могли поступить иначе», – сказал Путин.

Что кается Донбасса, президент РФ считает, что «Ленин силой затолкнул наши исторические территории в Украину и создал страну, которой никогда раньше не существовало».

Резюмируя, Путин заявил, что Россия не хочет жить и постоянно ждать, «когда долбанут», поэтому были инициированы переговоры с Западом.

«В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят нам, что мы готовы к началу этой дискуссии», – сказал президент РФ.