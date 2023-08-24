Путин лично отреагировал на катастрофу с самолётом Пригожина

Президент РФ Владимир Путин назвал крушение самолета ЧВК «Вагнер» в Тверской области не терактом, а авиационной катастрофой.

Об этом он заявил сегодня на встрече с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу высказать слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. Действительно, если там находились, а вроде первичные данные показывают, что там находились сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», – сказал Путин.

Отдельно он высказался о Евгении Пригожине и его активностях в Африке.

«Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных — и для себя, и когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране, но и за границей, в частности в Африке, и с результатом. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вчера он вернулся из Африке и встречался здесь с некоторыми официальными лицами», – сказал Путин.

По словам президента, СК РФ уже начал предварительное расследование, которое «будет проведено в полном объеме». Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.

«Итак, молчание по Пригожину прервано. Причем сделано это на самом высшем уровне. И самыми правильными словами. Путин, конечно, молодец», – восхитился в своем тг-канале политолог Геворг Мирзоян.

Бывший автор закрытого «Эха Москвы» Кирилл Шулика расценил слова президента как гарантию того, что похороны «вагнеровцев» пройдут достойно.

«У Путина довольно сложное личное отношение к Пригожину. Он вообще очень тяжело расстается с соратниками, тем более по Питеру и по началу 90-х годов. Однако мятеж он тоже воспринял наверняка лично очень сложно. Как раз потому, что считал Пригожина доверенным лицом. Но при этом Пригожин ничего лично против Путина и не выдвигал, это была его разборка с Минобороны и Генштабом, но зашедшая слишком далеко. Поэтому все будет достойно с похоронами, с воинскими почестями и даже увековечиванием памяти», – написал Шулика.

Путешественник и писатель Григорий Курбатьян не верит в раздуваемую западом и либералами версию, о том, что Пригожина убили по заказу Путина. Он склонен подозревать Францию и Польшу.

«В месть Шойгу или Путина не верю ни минуты – не царский уровень. В украинскую диверсию тоже – они больше с беззащитными воевать молодцы. А вот в том, что были замешаны западные спецслужбы (французские, американские – не важно), почти не сомневаюсь. Слишком велики ставки. Вагнер на границе с Польшей. И ещё опаснее – Вагнер в Африке. На кону целый континент. Тут не то что пилота подкупить или бомбу подложить, весь аэропорт приобрести можно ради одной этой диверсии», – написал Курбатьян.