15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Путин лично возглавит наступление на Украину – Зе-политолог

Новости УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин рассчитывал перевербовать украинского лидера Владимира Зеленского, а когда понял, что...

Президент РФ Владимир Путин рассчитывал перевербовать украинского лидера Владимира Зеленского, а когда понял, что ничего не получится, решился на территориальное посягательство, о чём и написал недавно в своей статье.

Об этом в эфире «4 канала» заявил обслуживающий интересы Офиса президента Зеленского киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Встречи не очень хочет Путин, встреча у них уже была, что опровергает мнение, что Зеленский боится этой встречи, они встречались. Кстати, тогда проявилось, что к этой встрече Зеленский подготовился даже лучше, чем Путин. Для Путина – это повод для развёртывания, Путин явно не ожидал, что Зеленский будет для него непростым заданием. Он же думал, что обыграет его в два счёта – пришёл пацан из шоу-бизнеса, я его в два счёта обыграю, перевербую, а этого не случилось», – утверждает эксперт.

«Потому эта статья [об историческом единстве русских и украинцев] может стать или определённым краеугольным камнем для новой пропагандистской идеологической войны против Украины, которую уже возглавляет сам Путин, а может стать (и там есть такие пункты!) обоснованием даже для территориальных посягательств на Украину. Потому что там есть пункт об опровержении границ, по которым произошёл раздел Советского Союза в 1991 году», – паникует Фесенко.



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