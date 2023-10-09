Путин лишил Запад мандата на грабеж мира

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Выступление президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме застало западную политику врасплох.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье пишет председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«Во-первых, такого от него не ожидали. Запад ждал угроз и громких заявлений, но получилось все значительно серьезнее. Во-вторых, западная система информации совершенно не приучена анализировать что-либо подобное, поскольку рассчитана на эмоциональное воздействие и быструю смену картинки. А тут представили не картинку, а целую политическую систему, которая надолго определит параметры современного мироустройства. В-третьих, на Западе почти нет политиков, способных ответить Путину в том же ключе, в котором он повел разговор. Сложно представить, чтобы, например, Байден, Шольц, Макрон или Урсула фон дер Ляйен заговорили такой лексикой и углубились в такие понятия. Западная политическая школа серьезно деградировала после окончания холодной войны. А ответ Путину так или иначе придется сформулировать, но западные политики пока не справились с этой задачей», – убежден Медведчук.

По его словам, «речь Путина в Валдае открыла новую страницу в мировой политике», а российский лидер «обосновано потребовал справедливости», причем не только для России, но и для всего мира в целом.

«Западу четко и ясно сказали: стоп! Хватит грабить другие страны и цивилизации. Путин лишил Запад мандата на ограбление мира, обосновал ничтожность его попыток морального превосходства над другими, показал грабительскую схему западного накопления богатства. Теперь на самом высоком уровне сказано, что западные политическая и экономическая модели не несут незападным странам и народам ни благосостояния, ни мира, ни духовного развития. Просто потому, что эта модель к этим странам и народам несправедлива, аморальна и унижает их достоинство. Путин заступился за весь незападный мир. Поддержал его самобытность и уникальность, провозгласил право на самостоятельное развитие каждой страны, каждой цивилизации без оглядки на Вашингтон, Лондон и Брюссель. Ведь все страны и народы требуют справедливого к себе отношения, а не ярлыков, которые им вешает Запад перед очередным ограблением», – подчеркнул политик.

Он добавляет, что мир уже начинает движение в сторону многообразия, равноправного сотрудничества и взаимного учета интересов.

«Убеждён, человечество движется не к фрагментации на конкурирующие сегменты, не к новому блоковому противостоянию, чем бы его ни мотивировали, не к бездушному универсализму новой глобализации, а, напротив, мир находится на пути к синергии государств-цивилизаций, больших пространств, общностей, осознающих себя именно таковыми», – это звучит, как провозглашение новой эры», – резюмирует Медведчук.