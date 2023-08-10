Путин ловко ударил на упреждение, начинать войну должна была Украина – киевский философ

Анатолий Лапин.  
10.08.2023 18:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия опередила Украину, начав СВО – первой инициировать боевые действия должен был официальный Киев.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия опередила Украину, начав СВО – первой инициировать боевые действия должен был официальный Киев....

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По мнению Дацюка, Украина должна была готовиться к войне, накапливая силы, чтобы первой напасть на Россию.

«Моя позиция в этом плане непростая. Во-первых, я был среди тех, кто считал, что война нужна, и что к войне нужно готовиться. Что никакими мирными усилиями мы проблему не решим, что нам нужно готовиться к войне за Крым, за временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Но я, когда говорил, имел в виду подготовиться в военной промышленности, в военной мощи. И начать войну на наших условиях тогда, когда нам это выгодно. Очевидно, это понимал Путин, что рано или поздно мы будем воевать, и он ударил на упреждение. Потому – в этом смысле нас стратегически переиграли», – заключил Дацюк.

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