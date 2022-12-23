Путин лояльно относится даже к «опасным» олигархам
Запад вводит санкции против всех российских олигархов, чтобы настроить крупный бизнес против государства.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Им непросто приходится. Есть разные люди там, понимаете. Мы это хорошо знаем, страна знает. Во-первых, всех под санкции поставили: западные, прозападные или непрозападные – всех под одну гребенку. Для чего? Для того чтобы восстановить бизнес против государства», – сказал Путин.
Сам он делит крупных бизнесменов на патриотов и «опасных» – тех, кто связывает свои интересы не с Россией.
«Интересы страны заключаются в том, чтобы они работали эффективно, исправно платили налоги, но совсем не обязательно каждому иметь корабль, арестованный за границей, или на Средиземном море замок какой-то или в Лондоне.
Понимаете, дело вот в чем: если человек здесь живет и связывает свою жизнь, жизнь своих детей, своей семьи с этой страной – это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а все там – тогда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. А такие люди представляют для нас опасность. Но мы лояльно ко всем относимся», – сказал Путин.
При этом он уверен, что подавляющее количество российских бизнесменов являются патриотами.
«Каждый человек находится в своей, индивидуальной ситуации, но все стремятся к тому, чтобы не просто остаться жить и работать в России, а работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику и так далее», – сказал Путин.
Спасибо!
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