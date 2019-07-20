Путин: Медведчук занимает позицию основателей украинского национализма

20.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Жители Украины – одна нация и один народ с русскими, разделённый границей после распада СССР.

Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Я, например, считаю, что русские и украинцы – это вообще один народ…По сути, это одна нация», – сказал Путин.

“Когда эти земли, которые являются ядром Украины, присоединялись к России, это всего три области были: Киев, Киевская область, северные области и южные. Никто не считал себя чем-то другим, кроме как русскими. Потому что в основе лежало что? Религиозная принадлежность. Все были православными и называли себя русскими. И они не хотели быть частью католического мира, куда их «подтаскивала» Польша.

Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что со временем идентичность этой части России как-то определилась, и люди имеют на это право. Это позднее начало использоваться для раскачки самой Российской империи. Но в основе своей и по истории, и по той же религии, по огромному количеству связей, причём близких родственных связей, – это, по сути, один мир, по традициям, очень многому.

Но при этом, если часть людей, значительная часть, которые проживают на Украине сегодня, считают, что они должны подчёркивать свою идентичность, бороться за это, у нас, в России, никто против этого ничего не имеет, и я тоже. Но просто мы, имея в виду, что у нас много общего, можем использовать это как конкурентные преимущества при определённых интеграционных процессах, это совершенно очевидный факт. Но сегодняшние власти этого явно не хотят. Но я думаю, что здравый смысл восторжествует в конце концов. И в конечном итоге всё-таки мы придём к состоянию, о котором я сказал: сближение неизбежно», – подчеркнул Путин.

Он уточнил, что с тезисом об одной нации не соглашается украинский политик Виктор Медведчук, который сейчас позиционирует себя как главного партнера Москвы в Киеве.

«У нас в некоторых вещах, причём существенных, разные позиции», – сказал Путин.

«Его отец был украинским националистом, был осуждён советским судом за это. Но основатели, многие из основателей украинского национализма, как это ни странно звучит, выступали за хорошие отношения с Россией…Они выступали за независимость Украины, но при этом говорили о том, что Украина при этом должна сохранить добрые, хорошие отношения с Россией. Примерно таких же мыслей придерживается и господин Медведчук», – отметил российский президент.

«Вообще национализм – это признак ограниченности. Но я не хочу обидеть Виктора Владимировича Медведчука… Во всяком случае, он относится к такой категории людей, которая выступает за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считает, что этого эффективнее добиваться путём развития сотрудничества с Россией. И я думаю, что он в значительной степени прав», – заключил Путин.