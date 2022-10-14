Путин: Мобилизация закончится через две недели. Кого полиция ищет в Москве

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На настоящий момент в России уже мобилизовано 222 тысячи человек. Мероприятия по мобилизации продлятся еще 2 недели.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минобороны вначале предполагало меньшую цифру. Не 300 тыс. Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений на этот счет от Минобороны не поступало. В обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», – сказал Путин.

По его словам «бестолковщина», имеющая место при мобилизации, связана со старыми формами учета. Сейчас информационная база обновляется.

«Линия соприкосновения 1100 километров. Держать ее войсками, сформированными из контрактников (тем более, что они принимают активное участие в наступательных операциях) практически невозможно. С этим связана мобилизация», – сказал Путин.

По данным президента, 33 тысячи мобилизованных уже находятся в подразделениях, 16 тысяч – в подразделениях, выполняющих боевые задачи.

Политолог Сергей Марков объяснил, с чем связаны сегодняшние сообщения об «охоте» за жителями в Москвы для мобилизации.

По его словам, «если кто-то по внешним признакам выглядит как тот, кто подходит под частичную мобилизацию», сотрудники полиции его «приглашают в автобус».

«В автобусе сидит работник военкомата. Он проверяет по базе данных, получил ли этот человек повестку. Если повестка ему полагается, то ему ее вручают. Если нет, то нет. Получив повестку, человек попадает уже в юридически обязательную ситуацию. Он уже не может отговариваться, что он не знал, что он подлежит мобилизации, потому что ему никто не вручил повестку», – отмечает Марков.

Он уточняет, что «в среднем в стране мобилизация 0,4%», а «в Москве мобилизация 0,2%».

«Выполнена в Москве мобилизация наполовину, то есть на 0,1%. Это вынуждает власти проявлять активность», – объяснил политолог.