«Путин может дотянуться даже до вас» – Зеленский в Нью-Йорке запугивает американских военных
Несмотря на много лет противостояния, санкций и репрессий, российская пропаганда до сих пор имеет влияние в США.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Национальном университете обороны США перед американскими офицерами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Украинский президент поблагодарил Вашингтон за военную и финансовую поддержку бандеровцев.
«Война России с Украиной – это не просто попытка какой-то старомодной диктатуры свести счёты, реальные или воображаемые. Это не просто попытка Москвы снова расколоть Европу.
Это Путин противостоит всей свободной объединённой Европе. Его настоящая цель – это свобода, которой наслаждаются люди от Чикаго до Йокогамы. Он пытается заставить демократические страны потерять надежду и доказать, что диктатуры с малой долей рыночной экономики выигрывают в глобальном плане», – нёс пургу Зеленский.
Он заявил, что Россия активно вмешивается в дела всех демократических государств с помощью своих многочисленных агентов и пропаганды.
«Путин распространяет свою идеологию, ищет союзников даже здесь, в Америке. Прямо сейчас его оружием против тебя являются пропаганда и дезинформация. Но если он увидит шанс, то пойдёт дальше», – бредил Зеленский.
Президент-комик подчеркнул, что для борьбы с Россией США необходимо продолжать финансирование и поставки оружия неонацистам.
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