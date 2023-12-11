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Несмотря на много лет противостояния, санкций и репрессий, российская пропаганда до сих пор имеет влияние в США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Национальном университете обороны США перед американскими офицерами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский президент поблагодарил Вашингтон за военную и финансовую поддержку бандеровцев.

«Война России с Украиной – это не просто попытка какой-то старомодной диктатуры свести счёты, реальные или воображаемые. Это не просто попытка Москвы снова расколоть Европу. Это Путин противостоит всей свободной объединённой Европе. Его настоящая цель – это свобода, которой наслаждаются люди от Чикаго до Йокогамы. Он пытается заставить демократические страны потерять надежду и доказать, что диктатуры с малой долей рыночной экономики выигрывают в глобальном плане», – нёс пургу Зеленский.

Он заявил, что Россия активно вмешивается в дела всех демократических государств с помощью своих многочисленных агентов и пропаганды.

«Путин распространяет свою идеологию, ищет союзников даже здесь, в Америке. Прямо сейчас его оружием против тебя являются пропаганда и дезинформация. Но если он увидит шанс, то пойдёт дальше», – бредил Зеленский.

Президент-комик подчеркнул, что для борьбы с Россией США необходимо продолжать финансирование и поставки оружия неонацистам.