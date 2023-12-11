«Путин может дотянуться даже до вас» – Зеленский в Нью-Йорке запугивает американских военных

Константин Серпилин.  
11.12.2023 22:20
  (Мск) , Нью-Йорк
Просмотров: 545
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Несмотря на много лет противостояния, санкций и репрессий, российская пропаганда до сих пор имеет влияние в США.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Национальном университете обороны США перед американскими офицерами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на много лет противостояния, санкций и репрессий, российская пропаганда до сих пор имеет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


Украинский президент поблагодарил Вашингтон за военную и финансовую поддержку бандеровцев.

«Война России с Украиной – это не просто попытка какой-то старомодной диктатуры свести счёты, реальные или воображаемые. Это не просто попытка Москвы снова расколоть Европу.

Это Путин противостоит всей свободной объединённой Европе. Его настоящая цель – это свобода, которой наслаждаются люди от Чикаго до Йокогамы. Он пытается заставить демократические страны потерять надежду и доказать, что диктатуры с малой долей рыночной экономики выигрывают в глобальном плане», – нёс пургу Зеленский.

Он заявил, что Россия активно вмешивается в дела всех демократических государств с помощью своих многочисленных агентов и пропаганды.

«Путин распространяет свою идеологию, ищет союзников даже здесь, в Америке. Прямо сейчас его оружием против тебя являются пропаганда и дезинформация. Но если он увидит шанс, то пойдёт дальше», – бредил Зеленский.

Президент-комик подчеркнул, что для борьбы с Россией США необходимо продолжать финансирование и поставки оружия неонацистам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть