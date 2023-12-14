Путин может пережить Запад – австралийский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия приспосабливается ко всем вооружениям, переданным Украине Западом.

Об этом в эфире телеканала Sky News заявил профессор Сиднейского университета Саймон Джекман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Вот, в чем дело – Путин может пережить Запад, особенно учитывая то, что Запад коллективно переживает, когда боеприпасы направляются в Украину. Способность Путина заставить свой народ терпеть боль в сравнении с Западом, чтобы поддерживать интерес и огромные бюджетные суммы, необходимые для того, чтобы современное оружие 21 века производилось и производилось, и поставлялось быстро», – сказал профессор.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Кроме того, есть свидетельство того, что Россия приспосабливается, что некоторые из этих высокотехнологичных вооружений уже не так эффективны, как в первые месяцы войны, когда они были первыми на земле. Таким образом, для Путина это игра в ожидание», – заявил Джекман.