Путин может пережить Запад – австралийский профессор

Анатолий Лапин.  
14.12.2023 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Россия приспосабливается ко всем вооружениям, переданным Украине Западом.

Об этом в эфире телеканала Sky News заявил профессор Сиднейского университета Саймон Джекман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия приспосабливается ко всем вооружениям, переданным Украине Западом. Об этом в эфире телеканала Sky...

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«Вот, в чем дело – Путин может пережить Запад, особенно учитывая то, что Запад коллективно переживает, когда боеприпасы направляются в Украину. Способность Путина заставить свой народ терпеть боль в сравнении с Западом, чтобы поддерживать интерес и огромные бюджетные суммы, необходимые для того, чтобы современное оружие 21 века производилось и производилось, и поставлялось быстро», – сказал профессор.

«Кроме того, есть свидетельство того, что Россия приспосабливается, что некоторые из этих высокотехнологичных вооружений уже не так эффективны, как в первые месяцы войны, когда они были первыми на земле. Таким образом, для Путина это игра в ожидание», – заявил Джекман.

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