Путин может получить Нобелевскую премию мира – Арестович

Вадим Москаленко.  
23.06.2024 19:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Предлагающая окончание войны Россия станет для международного сообщества главным миротворцем, а её президент Владимир Путин даже может получить Нобелевскую премию мира.

Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предлагающая окончание войны Россия станет для международного сообщества главным миротворцем, а её президент Владимир...

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«В России сторонников мира много, и самый недовольный эскалацией – это Владимир Владимирович Путин.

НАТО будет колоться по венгерскому варианту. Обязательно найдутся страны, которые скажут: «Вот, Россия ж замирилась, давайте снимать санкции».

Путина ещё будут на Нобелевскую премию мира подавать, поверьте мне. Как когда-то подавали Ясира Арафата, хотя он был прямым террористом», – сказал Арестович.

«С них будут частично снимать санкции, возникнет сложный конфликтный диалог внутри НАТО и ЕС. Глобальный Юг усилится. Россия получает кучу бонусов с мира, поэтому они этот мир и предлагают», – добавил он.

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