Путин может получить Нобелевскую премию мира – Арестович

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Предлагающая окончание войны Россия станет для международного сообщества главным миротворцем, а её президент Владимир Путин даже может получить Нобелевскую премию мира.

Об этом в интервью киевскому журналисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса президента Алексей Арестович, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России сторонников мира много, и самый недовольный эскалацией – это Владимир Владимирович Путин. НАТО будет колоться по венгерскому варианту. Обязательно найдутся страны, которые скажут: «Вот, Россия ж замирилась, давайте снимать санкции». Путина ещё будут на Нобелевскую премию мира подавать, поверьте мне. Как когда-то подавали Ясира Арафата, хотя он был прямым террористом», – сказал Арестович.

«С них будут частично снимать санкции, возникнет сложный конфликтный диалог внутри НАТО и ЕС. Глобальный Юг усилится. Россия получает кучу бонусов с мира, поэтому они этот мир и предлагают», – добавил он.