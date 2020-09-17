17.09.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика, Россия
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«Путин может присоединить Белоруссию по соображениям безопасности» – Карпентер


Если Запад перегнет палку в отношении Белоруссии, то президент РФ Владимир Путин примет решение повторить крымский сценарий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, в журнале The American Conservative пишет  старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер.

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Он считает, что американские и европейские руководители должны воспротивиться попыткам санкционного давления на Белоруссию и ее президента Александра Лукашенко.

«Может случиться нечто такое, что вынудит Путина преодолеть свое нежелание начать военную интервенцию в Белоруссии. Это произойдет в том случае, если он сделает вывод, что Запад намерен вмешиваться, как это было на Украине. Москва считает Белоруссию важным территориальным буфером между Российской Федерацией и НАТО. Если на Путина будет оказано давление, он может решиться присоединить Белоруссию к России по соображениям безопасности, как он поступил с Крымом», – опасается автор.

Он также напомнил, что в 1999 году был подписан Договор о создании союзного государства между Россией и Белоруссией.

«Пока он носит в основном символический характер, но если Россию напугать, она может воплотить договор в жизнь в полном объеме. В этом случае градус холодной войны между Москвой и Западом уйдет в глубокий минус, чего не хочет никто. Западным, и особенно американским руководителям следует воздерживаться от обострения и без того плохой ситуации».


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