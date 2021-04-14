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14.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин может смело наступать – Зеленского заставят подписать капитуляцию

Новости Украины

В случае, если Россия проведет локальную наступательную операцию на Украине, президент Владимир Зеленский пойдет по пути своего грузинского коллеги Михаила Саакашвили, который запомнился конфузом с галстуком во время ввода российских войск.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший спикер запрещенного в России «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады, нацист Борислав Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Березы, в этом случае, как и в 2008-м в Грузии, президент Украины под давлением европейских лидеров будет вынужден подписать капитуляцию.

«Ему (президенту РФ Владимиру Путину, – авт.) нужна маленькая, но победная война. И тогда он будет использовать сценарий Грузии 2008-го года, чтобы быстро подарить россиянам: «Смотрите, я не изменился, я такой как есть, я мачо, я не чмо, не перепутайте. Так давайте меня и дальше поддерживать».

И тут кто-то, например, как когда-то был Саркози, а сейчас Макрон, приедет в Киев и скажет: «Вова, подписывай. Канал на Крым с водой, подписывай признание этого, этого, этого». Я не знаю, будет ли Зеленский жевать галстук, потому что у него же там советник Саакашвили (экс-президент Грузии), но то, что он не выдержит такой нагрузки, я уверен», – заявил Береза.

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