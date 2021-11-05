«Путин может смести Украину с этого плацдарма» – экс-представитель НАТО

05.11.2021 10:00 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может загнать Украину в безвыходное положение и окончательно покончить с киевской проблемой.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С приходом Байдена Украина попала в плохую ситуацию. Если раньше у вас было место для манёвра и перегруппировки, то сейчас оно сократилось на очень маленький плацдарм», – считает Табах.

«Если ничего не изменится и Путину никто мешать не будет, и, не дай бог, у него будет здоровье, он сможет смести Украину с этого плацдарма. Не лобовой атакой, а просто потому что у него будет много денег, он профинансирует огромные пятые колонные, начнёт смуту у вас в стране. То же самое, что и у нас», – сказал Табах.

Он подчеркнул, что американский президент Джо Байден уже отказался от Украины.

«Байден показывает, что Украина ему не важна, что он подыгрывает Путину. Что Украина ему настолько не важна, что он даже не готов послать туда посла. Он там не нужен. Украина сама по себе, сиротинушка. А Путин это всё воспринимает как подарок», – резюмировал военный.