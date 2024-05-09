Путин может ввести войска в Грузию – экс-депутат Рады  

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Если грузинская оппозиция слишком распоясаться и попытается устроить госпереворот, Россия может поддержать соседа войсками. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди амбиций Путина – это влиять на Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, то есть на страны Варшавского договора и бывшего Советского Союза. Такие вещи Путин не хочет просто так оставлять», – сказал Лапин.

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«Кстати, я наблюдаю за событиями в Грузии. Мне кажется, если оппозиция там нормально качнёт, Путин введёт какие-то войска, и сделает маленькую победоносную войну. Может сделать, для него 20-30 тысяч военных, с резерва, закинуть. У России ведь много военных», – добавил Лапин.