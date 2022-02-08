«Приглашаю в Ростов» – Путин троллит подписавшего Минские соглашения Порошенко

08.02.2022  00:42 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин готов предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин готов предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об...

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«Обратил внимание господина президента и на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов.

Кстати говоря, в свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу.

Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе. Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех сегодняшнего действующего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», – сказал Путин.

Путин напомнил, что именно Порошенко подписал Минские соглашения, предусматривающие автономию для Донецка и Луганска.

«Сейчас на того же Порошенко накатывают. Обвиняют его в госизмене. Намекают на то, что он подписывал соглашения. Да, подписывал. Ну и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совбеза ООН.

Я не шутил, когда говорил: придет время, мы будем готовы предоставить тебе политическое убежище по гуманитарным соображениям. Как в воду глядел. Это все вещи, касающиеся внутренней борьбы. Я предлагаю подняться над этим и подумать об исторической перспективе развития самой Украины, взаимодействия с Россией», – сказал Путин.

Переговоры  президентов России и Франции продлились 6 часов сегодня в Москве.



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