Президент РФ Владимир Путин готов предоставить политическое убежище бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом он заявил сегодня на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратил внимание господина президента и на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов.

Кстати говоря, в свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что, если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу.

Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе. Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех сегодняшнего действующего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», – сказал Путин.