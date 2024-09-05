Путин: «Мы не отказываемся от украинского транзита, как ни странно»

Елена Острякова.  
05.09.2024 15:29
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Россия, Украина


Россия готова продолжать качать газ в Европу через Украину.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова продолжать качать газ в Европу через Украину. Об этом президент РФ Владимир...

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«Что касается Украины, мы не отказываемся от этого транзита, как ни странно. Потому что мы намерены исполнять все свои обязательства перед нашими клиентами, с которыми есть долгосрочные контракты. Если Украина отказывается от этого транзита, мы же не можем их заставить. А наши основные потребители в Европе видимо не хотят этого делать, хотя оказывают всестороннюю военную и финансовую помощь Украине», – сказал Путин.

По его словам, «Газпром» попытается отчасти компенсировать украинский транзит турецким.

«Если Украина отказывается, те объемы нашего газа, которые поступают в Европу, сократятся. Они будут идти по другим маршрутам, в частности, через «Турецкий поток». Отчасти — через «Голубой поток» тоже через Турцию. Но это их выбор. Как это отразится на них, я до конца не знаю», – сказал Путин.

При этом он назвал деформацией нежелание властей ЕС использовать оставшуюся после терактов единственную ветку газопровода «Северный поток», по которой Германия в любой момент может получить 27 млрд кубометров газа.

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