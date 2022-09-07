Путин: Мы ничего не начали на Украине, а пытаемся закончить

07.09.2022  11:41 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Спецоперацией на Украине Россия укрепляет свой суверенитет.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спецоперацией на Украине Россия укрепляет свой суверенитет. Об этом в рамках Восточного экономического форума...

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«Уверен: ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретений могу сказать, что главное приобретение – это укрепление нашего суверенитета, и это неизбежный результат того, что сейчас происходит», – сказал российский лидер.

«Да, конечно, происходит поляризация, я считаю, и в мире, и внутри страны, что это пойдет только на пользу, потому что все не нужное, вредное и все, что мешает идти вперед, будет отторгнуто, мы будем набирать обороты, темп развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги направлены на укрепление суверенитета.

Это первое, а второе и самое главное, хочу это подчеркнуть еще раз, мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить», – заявил Путин.

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