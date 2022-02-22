Путин: Мы услышали ядерную угрозу Зеленского

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Новости Украины

Заявляя на Мюнхенской конференции по безопасности о намерении Украины выйти из Будапештского меморандума, Владимир Зеленский угрожал России.

Об этом на пресс-конференции сегодня заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так понимаю, эти слова были обращены, прежде всего, к нам, и мы их услышали. Украина еще с советских времен обладает широкими ядерными компетенциями. Там ядерная промышленность развита достаточно хорошо. Там есть все для того, чтобы быстрыми темпами решить этот вопрос. Там не хватает только систем обогащения урана. Но это вопрос техники. Для Украины это не нерешаемая проблема», – сказал Путин.

Он считает, что необходимые средства доставки ядерных зарядов у Украины уже есть.

«Появление даже тактического ядерного оружия на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Москва будет в зоне поражения. Мы это так и восприняли. Мы самым серьезным образом должны и будем к этому относиться», – заключил Путин.