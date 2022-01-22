Путин на пороге, а мы без дизеля, – Порошенко

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Новости Украины

Украина три года не пополняла резервы на случай войны, а ситуация с дизельным топливом, необходимым для работы бронетехники, – страшная. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера заявил экс-президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Порошенко, провалы также в обеспечении армии касками, бронежилетами и средствами защиты.

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«Я не хочу никого пугать, но могу сказать, что на сегодняшний день, скажем так, есть огромные вопросы по тому, что нет топлива дизельного, и нам нужно срочно его закупить. То, что оно не было закуплено, а сейчас будет покупаться по новым ценам – это страшно… Нужно иметь первую очередь резерва – мы ее создали, она есть, но нам нужно вещевое, пищевое, боевое, топливное, медицинское и другое обеспечение для того, чтобы разместить эту первую очередь резерва… Доукомплектовать бригады – нам нужно увеличить денежное обеспечение, потому что три года не увеличивали обеспечение, три года страна не покупала средства защиты, включая бронежилеты и шлемы», – заявил Порошенко.