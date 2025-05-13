Путин на стрелки не ездит

Президент России Владимир Путин не принимает участие во встречах «по вызову».

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Простите, когда ты вызываешь лидера четвертой экономики мира, возможно, крупнейшего ядерного арсенала, ты не вызываешь его, хамя в «Твиттере». Ну, есть, простите, дипломатические протоколы. Путин не Трамп, если вы заметите, Путин вообще никогда не ездит ни на какие встречи, кроме как, если они – либо официальный правильный визит, либо действительно подписание детально проработанного соглашения, ну классические, дипломатические. Условно, Путин на стрелки не приезжает.

Ну они до сих пор с Трампом не встретились, заметьте, при том, что Уиткофф в Москве чуть ли уже не постояльцем отеля стал, а Дмитриев в Вашингтоне. То есть высочайшего уровня переговорщики 100 дней мотаются туда-сюда, а встречи Путина с Трампом до сих пор не было. Это я просто к тому то, насколько высоки требования у Путина к любой личной встрече на таком высоком государственном уровне. И тут ему так: «Давай, завтра приезжай». Ну, план очень надежный, он прям гарантирует взаимопонимание, уважение и успех», – заявил Щелин.