Путин на украинском ТВ посеял панику и деморализовал войска в Донбассе

15.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Трем украинским телеканалам «NewsOne», «112 Украина» и «Zik» назначены внеплановые проверки за показ в эфире без негативной трактовки выступления президента РФ Владимира Путина.

Речь идет о кадрах встречи владельца упомянутых каналов – украинского депутата Виктора Медведчука с Путиным в Москве. На встрече обсуждалась частичная отмена экономических санкций против Украины, а также возможность поставки российской вакцины против коронавируса на Украину.

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Как сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания, сюжет с участием Путина создавал «положительный образ» российского президента среди украинских граждан.

«Его высказывания по своему стилистическому и семантическому значению являются утверждениями, которые могут создать сильное впечатление в убеждении аудитории в позитивном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу, желании наладить отношения между странами, несмотря на «сложный» характер отношений.

Распространение подобной информации в средствах массовой информации Украины направлено на формирование положительного образа В. Путина, гуманизации и популяризацию в Украине органа государства-агрессора, что может создать угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере, поскольку имеет значительный потенциал, направленный на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава ВСУ и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормки панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине», – объявили в Нацсовете.

Также, по мнению киевских цензоров, вредными являются и заявления о необходимых поставках российской вакцины на Украину. Негативно оцениваются и прозвучавшие на телеканалах мнения экспертов, одобряющих российскую вакцину, – эти спикеры объявлены некомпетентными.

«Кроме того, мнение о поставках российской вакцины «Спутник V» на Украину является субъективным мнением Медведчука. Участники передач и эксперты, приглашенные к обсуждению, не были специалистами в области медицины или молекулярной биологии и представляли единый взгляд, направленный на поддержку инициативы Медведчука. Он, кстати, не был уполномочен на проведение межгосударственных переговоров по затронутым вопросам. Редакциями телеканалов не были приняты меры по предотвращению предвзятого и несбалансированного обсуждения затронутого вопроса, что в беспрецедентных условиях пандемии является потенциально угрожающей форме публичной коммуникации для национальной безопасности Украины», – добавили националисты.

В ведомстве сообщили, что в связи с этим перечисленным телеканалам назначены проверки.

«По результатам проверок будут приняты соответствующие законодательным нормам решения», – резюмировали в Нацсовете.