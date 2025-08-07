Расстановка сил на фронтах принимает угрожающе-катастрофические масштабы для ВСУ.

Об этом на канале прибалтийского проекта «И грянул Грэм» заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Путина есть основания рассчитывать на то, что украинский фронт рано или поздно рухнет. Даже официальная украинская статистика по дезертирству и СЗЧ [самовольное оставление части] пугающая. В прошлом году только возбуждено было уголовных дел по СЗЧ и дезертирству около 100 тысяч. В этом году в первом полугодии уже возбуждено 107 тысяч А сколько их не возбуждено, мы не знаем.

То есть масштабы только дезертирства, не говоря о потерях на фронте, пугают, и я вообще не уверен, что украинская мобилизация компенсирует только эти потери, не говоря уже о том, чтобы наращивать количество присутствующих на фронте», – причитает Кох.