Путин набирает новые дивизии, из ВСУ бегут сотнями тысяч – тревоги иноагента
Расстановка сил на фронтах принимает угрожающе-катастрофические масштабы для ВСУ.
Об этом на канале прибалтийского проекта «И грянул Грэм» заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Путина есть основания рассчитывать на то, что украинский фронт рано или поздно рухнет. Даже официальная украинская статистика по дезертирству и СЗЧ [самовольное оставление части] пугающая. В прошлом году только возбуждено было уголовных дел по СЗЧ и дезертирству около 100 тысяч. В этом году в первом полугодии уже возбуждено 107 тысяч А сколько их не возбуждено, мы не знаем.
То есть масштабы только дезертирства, не говоря о потерях на фронте, пугают, и я вообще не уверен, что украинская мобилизация компенсирует только эти потери, не говоря уже о том, чтобы наращивать количество присутствующих на фронте», – причитает Кох.
По его словам, российский лидер считает, что численность армии имеет значение.
«Потому что на таком огромном фронте почти в полторы тысячи километров держать армию в 300 тысяч на передке рискованно. Вплоть до того, что вчера пришла информация, что Путин формирует 10 новых дивизий, которые он собирается забросить на фронт», – тревожится иноагент.
