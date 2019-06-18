Путин начинает войну нервов: Когда сорвётся Зеленский?

18.06.2019, Москва, Михаил Рябов

Европейские страны намерены летом закачать в подземные газовые хранилища рекордные объемы газа, чтобы создать резерв на случай прекращения поставок через территорию Украины, транзитный контракт с которой у «Газпрома» истекает в конце 2019 года.

Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным издания, уже сейчас в европейских хранилищах на 53% больше газа, чем год назад.

Тем временем, переговоры по заключению нового контракта с Украиной отложены до сентября.

«Это позволит дождаться итогов внеочередных парламентских выборов на Украине, назначенных на 21 июля. Для России это шанс получить более конструктивных контрагентов», – пишет газета.

Украина сейчас требует от РФ новый контракт на своих условиях – на несколько лет, обязать Москву прокачивать минимум на 60 млрд кубометров в год и т.п.

Однако у России другие планы.

«Целью «Газпрома» будет заключение краткосрочного соглашения на один-два отопительных сезона, что даст время завершить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», – поясняет автор материала.

Издание прогнозирует, что реальные переговоры по газу начнутся в ноябре. Дело не только в выборах на Украине, но и в окончании срока полномочий нынешнего состава Еврокомиссии.

«Нас, видимо, ждут типичные переговоры «на флажке», которые будут идти долгими декабрьскими и, возможно, даже январскими ночами. Судя по поведению «Газпрома», там считают, что «Нафтогаз» и власти Украины в этой игре нервов вынуждены будут пойти на уступки. В российской компании явно готовятся к тому, что транзитный контракт может быть не продлен сразу…

Сейчас, когда существует первый «Северный поток» и в основном построен «Турецкий поток», последствия прерывания транзита для Европы будут менее масштабными, чем в январе 2009 года. Но они могут оказаться достаточными для того, чтобы Европа заставила Украину подписать «хоть что-нибудь», дав «Газпрому» время завершить обходные газопроводы», – резюмирует газета.