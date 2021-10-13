«Путин над нами смеется» – Тягнибок

13.10.2021 14:38 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, как и все предыдущие, закончится позором и сдачей позиций.

Об этом в эфире «4 канала» заявил лидер ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще не вижу необходимости, особенно на этом этапе, любой встречи Зеленского с Путиным, поскольку Зеленский её проиграет, это очевидно. Он проиграл прошлые встречи, что не пошло на пользу Украине, тем более что это вообще не дало никакого эффекта», – заявил праворадикал.

«Психология Зеленского изначально была какой: он видел мир в глазах Путина, он сам себе понимал, что для того, чтобы завершить войну, надо просто перестать стрелять. И человек, который жил в этих иллюзиях, вместе с его командой МИД, они и дальше, может, со временем и поняли, что это что-то не то, но дров нарубили, особенно вначале, во время встречи в Париже, в Берлине, очень много», – сказал Тягнибок.

Он подчеркнул, что встреча Зеленского и Путина не даст ничего для Украины.

«Никто и близко не верит в то, что Путин, человек, который рулит Московской империей, имея желание, план и задание уничтожить Украину как государство, в чём-то уступит. Он шантажирует, он удачно шантажирует, ему удалось вытянуть очень сильную карту с «Северным потоком», и потом зарабатыванием миллиардов на бешеном поднятии цен в Европе на газ. Он же сейчас сидит и смеётся над ними всеми», – сокрушался лидер националистов.