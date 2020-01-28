Путин нагнёт Зеленского и без Суркова

28.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Анонсированный уход с госслужбы Владислава Суркова отнюдь не сулит Украине послаблений в переговорах по Донбассу.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать ключевую вещь – все решения относительно Украины, относительно Донбасса принимает один человек в Кремле. Это Путин. Все остальные люди, которые там играют роль неких кураторов, переговорщиков – это люди, не принимающие никаких решений.

Да, Сурков курировал Донбасс, да, он отвечал за те сценарии, которые шли в 14-м году, за всю эту Новороссию, ЛДНР и так далее. Но он реализовывал тот план, который был согласован с Путиным.

При этом Сурков играл роль такого злого полицейского. У-у-у, страшный Сурков, который не соглашается на те предложения, которые Украина дает. Сурковым всех пугали – такой, знаете, Баба Яга такая.

Сейчас мы видим, что с приходом президента Зеленского все уже наладили связи напрямую, Зеленский готов выполнять «Минские соглашения» так, как это надо Путину, соответственно, надо этого страшного Бабая убирать, тем самым демонстрируя, а у нас же прекрасно понимают политические сигналы, что раз Сурков уходит, значит, начинается политика послабления со стороны России по отношению к Украине.

Но это не значит, что Украину не будут нагибать выполнять «Минские соглашения», нет. Просто убирают Суркова, который играл роль плохого полицейского. Но на самом деле, остаются все те требования Путина, которые были», – заявил Корнейчук.