Путин наградил добровольца из Крыма за героизм в СВО

Житель Керчи, командир минометной батареи Сергей Еременко удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду герою вручил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наш земляк, житель города-героя Керчи, указом Президента Российской Федерации был удостоен государственной награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях на территории Донецкой Народной республики в составе добровольческого отряда. Спасибо за твердую позицию и проявленный героизм!» – подчеркнул Аксенов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сам награжденный рассказал, что пошел на фронт добровольцем, как и многие из тех, с кем ему довелось служить в зоне проведения специальной военной операции.

«В мае ушёл добровольцем на специальную военную операцию, пробыл три месяца и за то участие, которое там принимал, был удостоен этой награды, – пояснил Еременко. – Первый раз и второй раз шёл добровольцем служить и защищать свою Родину. Я считаю, что молодому поколению, которое пойдет на спецоперацию, оказана высокая честь – защищать свою Родину. В первую очередь – это дружба между солдатами в коллективе, между офицерами. Они как одно целое там, за это надо ценить их. То, что они друг другу помогают, вытаскивают из боя, защищают друг друга, в первую очередь защищают нас с вами от фашистской нечисти. Каждый достоин наград, потому что они выполняют свой долг. Просто кто-то больше, кто-то меньше, но все, кто там был, каждый достоин награды. Я не единственный из отряда ограждён, награждено около 50 человек. Все люди были из нашей необъятной России – с Дальнего Востока, с Камчатки, с Урала, из Москвы, были из Крыма наши земляки. Достойные там все. Просто за то, что они туда поехали».

Подготовка мобилизованных резервистов сегодня идет на базе полигона 126 гвардейской бригады. Опытные инструкторы проводят обучение всем необходимым в бою навыкам – резервисты не только вспоминают, как обращаться с оружием, но и учатся проводить засады. Бойцов обеспечили всем необходимым снаряжением, для них организовали спальные места и полноценное питание.