Путин наградил Ковтуна за настоящий подвиг

19.02.2019, Москва, Александр Ростовцев

15 февраля, в тридцатую годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ветерану спецназа ГРУ Владимиру Ковтуну за событие, произошедшее 5 января 1987 года «за речкой», в Мельтанайском ущелье.

В тот день, 32 года назад, досмотровая группа (ДГр) спецназовцев из 186-го отдельного отряда, на двух вертолётах Ми-8 вылетела на свободную охоту и, в ожесточённом коротком бою захватила несколько американских ПЗРК «Стингер» и кейс с сопроводительными документами. В составе ДГр были зам. командира отряда майор Евгений Сергеев и командир разведгруппы ст. лейтенант Владимир Ковтун.

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Прочёсывая с воздуха подозрительную «зелёнку» недалеко от населённого пункта Калат по дороге на Кандагар, идущие на предельно малой высоте «вертушки» внезапно столкнулись с тремя душманами на мотоциклах. Один из вертолётов был обстрелян, как сперва думали, из гранатомёта, однако стрелявший «дух» промахнулся и был завален Сергеевым.

Афганец на мотоцикле – стопроцентный «дух». Ковтун обстрелял нападавших трассирующими очередями из пулемёта, обозначив их позицию для второго борта. Коротко зависнув над землёй, обе «вертушки» десантировали разведчиков, рассредоточившихся на местности и завязавших бой с противником. Очень быстро к «духам» на мотоциклах прибыла подмога, а один из нападавших высунулся с каким-то длинным свёртком в лапах. Его срезал меткой очередью Владимир Ковтун.

В ходе скоротечного боя группа советского спецназа без потерь уничтожила 16 боевиков. Осмотр места сражения показал, что разведчикам достались важные трофеи, за которыми охотился весь спецназ 40-й армии: два пустых и один целёхонький тубус ПЗРК «Стингер», плюс кейс с документами – адреса поставщиков в США и инструкции по применению.

Выяснилось также, что один из вертолётов был обстрелян из «Стингера». От внезапного появления «вертушек» душман не успел развернуть ПЗРК в боевое положение и поэтому стрелял из него, как из гранатомёта, – на удачу.

Однако 5 января 1987 года удача улыбнулась советским солдатам.

Любопытно, что Мохаммед Юсуф, начальник афганского отдела разведки Пакистана в 1983–1987 годах, признаёт потерю «Стингеров» в начале 1987 года. По его словам, под Кандагаром группа Муллы Маланга по прозвищу «Мясник» нарушила все правила безопасности – за что и поплатилась. Маланг якобы послал две ПУ и четыре ракеты с головной группой своего отряда. Эта группа была застигнута спящей на привале внезапным десантом с вертолётов, уничтожена, и сбежать удалось всего одному человеку.

Американцы долго колебались – стоит ли давать в лапы архаичных и непредсказуемых отрядов афганских боевиков такое сложное и достаточно эффективное оружие, как «Стингеры». Кроме того, захват новейших американских ПЗРК стал бы однозначным доказательством о прямом вмешательстве Вашингтона в войну. Однако политическая «целесообразность» насолить СССР в Афганистане сыграла свою роль, так что в феврале 1986 года американцы приняли решение о передаче афганским душманам 240 пусковых установок «Стингер» и 1000 ракет к ним.

Дополнительным стимулом для поставок «Стингеров» отморозкам стали яростные требования душманских «полевых командиров» к своим покровителям. Действия советской боевой авиации, первого и лучшего друга советского солдата, выводили «духов» из себя. В ряде провинций они не могли поднять головы, чтобы не получить «подарок» с небес, а заодно сидели на голодном продовольственном и оружейном пайке. Поэтому идея поднять шансы «душманов» в войне против СССР была крайне соблазнительной.

И до «Стингеров» советская авиация в Афганистане сталкивалась с душманскими ПЗРК. Это были либо советские «Стрела-2М», поставляемые душманам из Египта, либо устаревшие американские «Ред ай», либо британские «Блоупайпы» с ручным наведением. К тому времени, как в Афганистане появились «Стингеры», советские лётчики научились противодействовать этим ПЗРК.

Первый удар «Стингеров» произошёл во второй половине 1986 года под Джелалабадом. Группа из 35 душманов, обученных в Пакистане, скрытно пробрались к джелалабадскому аэродрому и расположились треугольником, чтобы обстреливать цели, летящие с любого направления.

В группе было три пусковых установки ПЗРК. У каждого оператора было по два помощника с ракетными контейнерами наготове, для быстрой перезарядки.

Спустя несколько часов ожидания «духи» увидели приближающуюся группу из восьми боевых вертолётов Ми-24 – злейших врагов афганских бандитов.

Дождавшись, пока ведущий вертолёт опустится до 200 м, командир группы «инженер» Гаффар (на самом деле, ни разу не инженер – просто «духи» частенько, ради вящего понта и уважухи, присваивали себе пышные титулы) скомандовал «Огонь!». В сторону вертолётов стартовали три ракеты. Одна упала в нескольких метрах от стрелка и не разорвалась, две другие поразили цели – оба вертолёта рухнули на землю. С криками «Аллах акбар!», перезарядив ПЗРК, душманы выстрелили ещё дважды, сбив третий вертолёт. Неразорвавшуюся ракету разбили камнями, чтобы она не попала в чужие руки. Среди душманов был и оператор с видеокамерой – запись боя была показана ажно самому президенту США Рейгану.

По советским данным, в тот день были сбиты два вертолёта. Ми-8МТ, поражённый двумя ракетами, взорвался в воздухе, командир экипажа и борттехник погибли. Лётчик-штурман Николай Гернер был выброшен взрывной волной и каким-то чудом остался жив. Ми-24, подбитый следующей ракетой, смог совершить жёсткую посадку, но командир вертолёта скончался в госпитале от ран.

Из «духов», отметившихся удачными пусками, набирали операторов «Стингеров». Поскольку потери опытных лётчиков всегда болезненнее, чем просто потери техники, группы, оснащённые «Стингерами», начали сопровождать специальные команды по убийству или захвату в плен сбитых пилотов. Пустые контейнеры от ракет сдавались обратно, как доказательство, что группа душманов действительно стреляла, а не втихаря прикопала их где-нибудь. Один из таких контейнеров «ястреб» Чарли Уилсон, член Конгресса США, активно боровшийся за поставки оружия в Афганистан, повесил на стену в своём офисе.

«Первый укус» получил огромную идеологическую накачку, а западная пресса вскоре запестрела статьями о том, что Советам нечего противопоставить новому «чудо-оружию» в Афганистане. Душманы же восхваляли «Стингеры» в цветастом восточном стиле, утверждая, что его ракетами они могут сбить даже орбитальную станцию «Мир».

В общем, у советского военного руководства возникла необходимость захватить «чудо-оружие», чтобы выявить его сильные и слабые стороны, а заодно поумерить вражеский пропагандистский угар.

Курировавший советский военный контингент в Афганистане генерал армии Владимир Валентинович Варенников даже пообещал, что военнослужащие, которые первыми захватят «Стингеры», будут представлены к званию Героев Советского Союза.

Досмотровая группа Сергеева – Ковтуна первой захватила «Стингеры», но звания Героя не получил никто. В операции участвовало четверо офицеров и несколько солдат – всех наградили орденами Красной Звезды. Евгений Сергеев позже объяснил, у них с Ковтуном на тот момент были не сняты партийные выговоры.

Таким образом, Указ президента России о награждении Владимира Ковтуна Золотой Звездой – это не «награда нашла героя», а просто восстановление справедливости спустя 32 года. А вот для Евгения Сергеева справедливость уже не восторжествует – он ушёл из жизни в апреле 2008 года…

Собственно, за оставшиеся два года афганской войны советские спецназовцы захватили восемь исправных ПЗРК «Стингер», но звания Героя не получил никто. Самой высокой наградой – орденом Ленина – отметили сержанта из лашкаргахского отряда, захватившего сразу два исправных ПЗРК.

Были «Стингеры» и в самом деле «чудо-оружием»? Нет, не были. В самом ли деле именно их ракеты заставили советское руководство уйти из Афганистана? Нет, не заставили.

Решение о выводе войск из Афганистана было принято в Кремле ещё за год до появления у душманов первых «Стингеров». Разработанные контрмеры (изменения в тактике, оснащение самолётов и вертолётов станциями помехи системами сброса инфракрасных ловушек, на которые перенацеливались выпущенные ракеты) привели потери к практически прежнему уровню. За все годы войны советские войска потеряли 113 самолётов и 333 вертолёта – большую часть от «прозаических» зенитных пулемётов разного калибра (ДШКМ, КПВ, «Эрликон», ЗУ-23). За 1986 год 843 ракетами всех типов было сбито 23 самолёта и вертолёта, в 1987-м – 239 пусков и 27 сбитых. Большинство пострадавших от «Стингеров» летательных аппаратов – это транспортные вертолёты Ми-6 и Ми-8.

В 1990-м, всего через год после вывода 40-й армии из Афганистана, в США внезапно осознали, что душманские отморозки, которым они так недальновидно передали «Стингеры», могут применить их в террористических целях против гражданских самолётов. В результате, американцам пришлось выкупать обратно свои ПЗРК по цене $183 тысячи за ракету. Всего за 300 штук ракет вместе с контейнерами американцы заплатили $55 млн. А в 2001 году испытывать на себе ракетные атаки ПЗРК в небе Афганистана пришлось уже авиации «международной коалиции» во главе с США. Но это уже совсем другая история.