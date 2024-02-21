Путин наградил лидера боснийских сербов орденом Александра Невского

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Президент России Владимир Путин и президент Республики Сербской Милорад Додик провели встречу в Казани в рамках открытия «Игр будущего».

Путин поблагодарил Додика за поддержку России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем, что ситуация в Республике Сербской непростая, и готовы обсуждать этот вопрос. Мы благодарны вам за сохранение отношений с Россией. Мы будем еще усерднее работать над нашими хорошими отношениями, и вам всегда рады в Российской Федерации. Нас регулярно посещают представители руководства Республики Сербской. Мы сотрудничаем с вами в разных областях. Уверен, что ваш визит также будет полезен, и мы сможем использовать это время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений», – сказал Владимир Путин своему гостю.

Также президент России выразил благодарность президенту Республики Сербской за сохранение отличных отношений с Россией, в том числе за проведение акции «Бессмертный полк» в РС и личное участие Милорада Додика в ней.

Президент Республики Сербской, в свою очередь, отметил, что для него большая честь находиться в Казани и вновь встретиться с Владимиром Путиным.

«Мы живем в сложных обстоятельствах и благодарим вас за то, что вы это заметили. Запад настойчиво пытается убедить нас ввести санкции против России. Мы, без сомнения, отказываемся идти и в сторону членства в НАТО, несмотря на то, что на нас оказывается большое давление», – рассказал Додик.

Гость отметил, что сербов дважды бомбило НАТО за их неуступчивость: сначала Республику Сербскую в 1995 году, потом Сербию – в 1999-ом.

«И вы знаете, я могу вам засвидетельствовать, что сегодня у нас огромное количество молодых людей, новорожденных детей, у которых есть последствия обедненного урана, а уровень радиации в районах, которые бомбили, вырос в десять раз. Как и количество злокачественных заболеваний, возникших в результате этой бомбардировки», – поведал лидер боснийских сербов.

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Владимир Путин лично вручил Милораду Додику орден Александра Невского «за большой вклад в развитие сотрудничества между Россией и Боснией и Герцеговиной, и укрепление партнерства с Республикой Сербской».

«Каждый раз это (встреча с Путиным) особенное событие. Я думаю, что маленькой Республике Сербской удается таким образом привлечь внимание к тому, что она собой представляет. Это нелегко. Сегодня президент Путин является одним из самых важных мировых лидеров… Россия, как часто говорит президент Путин, не оставляет друзей. Россия разборчива в отношениях, особенно в международных», – отметил президент Республики Сербской.