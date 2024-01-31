Путин наградил орденом известного сербского политика

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Президент России Владимир Путин наградил экс- директора сербской спецслужбы БИА Александра Вулина Орденом Дружбы.

Госнаграды России сербский политик удостоился за большой личный вклад в развитие и совершенствование сотрудничества между БИА и СВР.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в Москве директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в штаб-квартире организации торжественно вручил Александру Вулину Орден Дружбы. При этом решение и указ о награждении экс- главы БИА лично принял и подписал сам Владимир Путин.

В аннотации к награде сообщается, что она вручена «за большой личный вклад в развитие и совершенствование сотрудничества между БИА и СВР в сфере обеспечения государственной безопасности и защиты национальных интересов Сербии и России».

Нарышкин заявил, что высокая награда Александру Вулину является заслуженной оценкой постоянных усилий, направленных на всестороннее развитие российско-сербских отношений и сотрудничества спецслужб России и Сербии. Также он подчеркнул свое личное уважение к Александру Вулину, как настоящему сербскому патриоту и ответственному управленцу, который всеми своими силами, знаниями и опытом преданно служит государству Сербии и своей службе.

Александр Вулин на посту главы БИА, согласно инсайдам «ПолитНавигатора», намеривался вычистить оттуда западных шпионов и агентов влияния и разобраться с исламистским подпольем.

В итоге он остался единственным министром правительства Сербии, кто с началом СВО не прекратил отношений с РФ, регулярно бывал в нашей стране и взаимодействовал с российскими спецлужбами. Он не скрывал своего русофильства.

США ввели протии Вулина персональные санкции, а затем под давлением Вашингтона ему пришлось покинуть свой пост.