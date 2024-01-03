Путин наградил писателя-волонтера

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На днях президент России Владимир Путин по представлению Министерства обороны РФ наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» несколько членов Союза писателей России.

Указом президента за самоотверженность, личный вклад в поддержку морально-психологического состояния и укрепление боевого духа участников специальной военной операции медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден поэт, волонтер и военкор Игорь Панин.

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В настоящее время он находится в ЛНР, осуществляя новогоднюю миссию писательско-гуманитарного проекта «Буханка» для Донбасса», который запустил совместно с Алексеем Шороховым летом 2022 года.

На данный момент фронту передано уже 10 микроавтобусов УАЗ («буханка»), нагруженных различным снаряжением, необходимым для бойцов.

А мы напоминаем, что все желающие поддержать проект и наших героических воинов, могут это сделать, переведя посильную сумму на карту Сбербанка: 2202 2036 6741 3852 (Игорь Викторович П.).