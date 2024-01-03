Путин наградил писателя-волонтера

Иван Самойлов.  
03.01.2024 14:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


На днях президент России Владимир Путин по представлению Министерства обороны РФ наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» несколько  членов Союза писателей России.

Указом президента за самоотверженность, личный вклад в поддержку морально-психологического состояния и укрепление боевого духа участников специальной военной операции медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден поэт, волонтер и военкор Игорь Панин.

На днях президент России Владимир Путин по представлению Министерства обороны РФ наградил медалями ордена...

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В настоящее время он находится в ЛНР, осуществляя новогоднюю миссию писательско-гуманитарного проекта «Буханка» для Донбасса», который запустил совместно с Алексеем Шороховым летом 2022 года.

На данный момент фронту передано уже 10 микроавтобусов УАЗ («буханка»), нагруженных различным снаряжением, необходимым для бойцов.

А мы напоминаем, что все желающие поддержать проект и наших героических воинов, могут это сделать, переведя посильную сумму на карту Сбербанка: 2202 2036 6741 3852 (Игорь Викторович П.).

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