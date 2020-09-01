01.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Беспорядки, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Провокации, Россия, социальные сети
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«Путин наливает!» – милиция гоняла студентов по Минску


Часть белорусских студентов откликнулась сегодня на призыв польской сеточки телеграмм-каналов и вышла на «марш солидарности».

Изначально планировалось объединиться с рабочими «бастующих предприятий», однако забастовка, похоже, существует только в виртуальном оппозиционном пространстве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Не пустили студентов и к министерству образования, куда они собирались отнести свои петиции.

В итоге акция превратилась в спонтанную проходку разных колон по городу, которые иногда случайно объединялись.

Как выяснили корреспонденты американского «Радио Свобода», в колоннах были не только студенты, но и просто оппозиционно настроенные граждане. Участники признавались, что в вузах далеко не все поддерживают революционные настроения.


В некоторых вузах руководство попыталось предотвратить участие студентов в несанкционированной акции. Кое-где ОМОН попытался загнать школяров на пары, прошли задержания. Но наиболее идейные прогульщики все-таки вырвались.

Марш получился динамичным, потому что периодически студенты натыкались на милицейские кордоны и просто обегали их. Произошло и несколько задержаний.

Стоит отметить, что на марше не было замечено ни одного государственного флага, только националистические красно-белые. Студенты кричали националистическую кричалку «Живе Беларусь».

В остальном преобладали антилукашенковские. Из нового – «Саша, ты отчислен». Также появились антироссийские ноты. Студенты кричали «Саша, выпей чаю, Путин наливает», а одна девушка заявила, что протестует против прививки российской вакцины от коронавируса.

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