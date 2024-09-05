Путин намекнул Дурову на побег из Франции в Россию

Президент РФ Владимир Путин встречался с владельцем мессенджера «Телеграм» Павлом Дурововым один раз и очень давно, но готов встретиться снова.

Об этом он заявил сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он на одной из встреч с бизнесом в Кремле рассказывал о своих планах. С тех пор мы с ним не виделись, контактов никаких никогда не поддерживали. Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю. Я даже не знал, что он там находится. Понятия не имел об этом. Если есть желание, я никогда не отказываюсь, мы регулярно проводим встречи с бизнесом, особенно, когда у него есть потребность в каких-то гарантиях со стороны государства», – сказал Путин.

Он признался, что исходил из того, что Дуров живет в Москве, и подчеркнул, что у российских властей претензий к нему нет. Что же касается обвинений, предъявленных Дурову во Франции, Путин считает, что они носят избирательный характер.

«Так поступают все платформы подобного рода. Если с Дуровым так поступают, нужно и других владельцев сажать под домашний или какой-нибудь другой арест», – сказал Путин.

«То есть Путин косвенно предлагает Дурову переехать в Россию. И он будет под защитой властей России. А действия властей Франции “носят избирательный характер “, то есть не справедливо к Дурову. То есть мягко мягко, но Путин предлагает Дурову бежать из Франции, потому что его там ждёт несправедливый суд, – и ехать в Россию», – расшифровал слова президента в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

«Путин знает Дурова. Это признание на ВЭФ немаловажно, так как приоткрывает статус и значение телеграмма для российских властей. Собственно, благословение Кремля на использование ТГ как площадки для официального информирования органами власти, а также вложение в нее средств крупными информационными холдингами с госфинансированием, давно это продемонстрировало. Мессенжер эволюционировал от анонимного рынка неверифицированной информации, к полноправному субъекту политики. Выступление Путина на ВЭФ говорит о том, что судьба ТГ – это важная тема не только для российских властей, но может быть, для всего БРИКС, где мессенджер активно наращивает влияние», – считает его либеральный коллега Илья Гращенков.