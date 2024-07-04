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Журналистка либеральной газеты «Ведомости» поинтересовалась сегодня на пресс-конференции в Астане, как Владимир Путин оценивает изменившуюся риторику Владимира Зеленского, накануне допустившего диалог с Россией через посредников.

«Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего, потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы», – сказал Путин.

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Накануне незаконно занимающий должность президента Украины Зеленский заявил, что допускает переговоры с Россией по модели, использованной для создания «зернового коридора», когда Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией.

Схема «зерновой сделки» не зря так привлекает Зеленского, ведь в результате неё Запад так и не выполнил свои обязательства перед Россией, зато Киев использовал маршрут для провоза взрывчатки и теракта на Крымском мосту, а также атак БЭК по Севастополю. Ну и еще Москва пошла на «жест доброй воли» с островом Змеиным.