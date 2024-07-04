Путин намекнул: Капитуляцию придётся подписывать в Киеве, а не посредникам

Михаил Рябов.  
04.07.2024 18:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 816
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Журналистка либеральной газеты «Ведомости» поинтересовалась сегодня на пресс-конференции в Астане, как Владимир Путин оценивает изменившуюся риторику Владимира Зеленского, накануне допустившего диалог с Россией через посредников.

«Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным. Прежде всего, потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы», – сказал Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Журналистка либеральной газеты «Ведомости» поинтересовалась сегодня на пресс-конференции в Астане, как Владимир Путин оценивает...

Накануне незаконно занимающий должность президента Украины Зеленский заявил, что допускает переговоры с Россией по модели, использованной для создания «зернового коридора», когда Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией.


Схема «зерновой сделки» не зря так привлекает Зеленского, ведь в результате неё Запад так и не выполнил свои обязательства перед Россией, зато Киев использовал маршрут для провоза взрывчатки и теракта на Крымском мосту, а также атак БЭК по Севастополю. Ну и еще Москва пошла на «жест доброй воли» с островом Змеиным.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть